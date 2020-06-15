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Отец оставил детей в машине на 32-градусной жаре и пошел спать под кондиционером – малыши умерли (фото)
В американском городе Талса (штат Оклахома) арестован 31-летний Дастин Ли Деннис, который обвиняется в убийстве собственных детей. Мужчина в полдень съездил с четырехлетней дочкой Тиган и трехлетним сыном Райаном в магазин. Вернувшись домой, он оставил детей в авотмобиле, запер его и отправился в дом. Там он лег спать под кондиционером: в этот день столбик термометра превышал отметку в 32 градуса.
Как сообщает телеканал Fox, Дастин рассказал полиции, что, проснувшись спустя пять часов, он «не смог найти детей». И обнаружил их на полу грузовика, уже не подававших признаков жизни. Отец перенес малышей в гостиную дома и вызвал скорую помощь. Но уже было поздно — дети скончались от теплового удара.
Сосед Дастина снял видео, в котором видно, как тот запирает машину и идет в дом без детей.
В соцсети Facebook Деннис написал, что он обожал дочку и сына и «не может представить мир» без них. В настоящее время он находится в тюрьме и может выйти на свободу до суда под залог в 750 тысяч долларов.
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Отец оставил детей в машине на 32-градусной жаре и пошел спать под кондиционером – малыши умерли (фото)
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