Мир

В американском городе Талса (штат Оклахома) арестован 31-летний Дастин Ли Деннис, который обвиняется в убийстве собственных детей. Мужчина в полдень съездил с четырехлетней дочкой Тиган и трехлетним сыном Райаном в магазин. Вернувшись домой, он оставил детей в авотмобиле, запер его и отправился в дом. Там он лег спать под кондиционером: в этот день столбик термометра превышал отметку в 32 градуса.

Как сообщает телеканал Fox, Дастин рассказал полиции, что, проснувшись спустя пять часов, он «не смог найти детей». И обнаружил их на полу грузовика, уже не подававших признаков жизни. Отец перенес малышей в гостиную дома и вызвал скорую помощь. Но уже было поздно — дети скончались от теплового удара.

Сосед Дастина снял видео, в котором видно, как тот запирает машину и идет в дом без детей.

В соцсети Facebook Деннис написал, что он обожал дочку и сына и «не может представить мир» без них. В настоящее время он находится в тюрьме и может выйти на свободу до суда под залог в 750 тысяч долларов.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в США двухлетняя девочка умерла после того, как няня на семь часов заперла ее на жаре в машине.

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