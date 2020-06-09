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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1985
Скульптор: Francisco Catalá
Высота: 28 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Дама, о которой пойдёт сегодня речь и родившаяся именно в этот день (15 июня 1479 года), ровно 525 лет назад вышла замуж. Ей тогда было всего 15 лет. И большого шума эта свадьба во Флоренции, где она состоялась, очевидно, не вызвала. Флоренция в то время была одним из крупнейших и богатейших городов Европы. И свадьба Лизы Герардини, девочки из обедневшего аристократического рода, и довольно успешного торговца тканями Франческо ди Бартоломео ди Дзаноби дель Джокондо особого внимания местной публики не привлекла. Там даже обсуждать было нечего. Ну, дал отец за невесту приданое в виде 170 флоринов и небольшую ферму Сан-Сильвестра неподалеку от семейного дома. Так ведь это не то придание, о котором стоило говорить. А вот то, что брак был, судя по всему, основан на любви, заговорили уже значительно позднее, когда Лиза дель Джокондо родила супругу шестерых детей и их семейными отношениями все вокруг начали восхищаться, отмечая искренность чувств Моны Лизы и по-прежнему обожавшего её Франческо.
Как и многие другие знатные флорентийцы, Франческо дель Джокондо был ценителем искусства и оказывал покровительство местным художникам. Так, одному из живописцев он заказал оформление фресками семейного склепа в базилике Сантиссима-Аннунциата. Другому поручил создать образ Мадонны. Третьем — картину, изображающую святого Франциска Ассизского. А вот у четвёртого заказал портрет своей любимой супруги — Лизы дель Джокондо. Тем более, что и повод для этого ему показался достаточно весомым — рождение сына совпало с покупкой нового дома. Этим-то четвёртым художником и оказался Леонардо да Винчи, создавший шедевр, которым весь мир восхищается уже больше 500 лет.
В отличие от многих других своих произведений, Мону Лизу автор нарисовал не на холсте, а на доске. И назвал картину так — «'Портрет госпожи Лизы Джокондо». Исследователи утверждают, что Леонардо переделывал картину, как минимум, дважды. А уж сколько раз её впоследствие пришлось реставрировать из-за множества покушений, и сосчитать тяжело. В неё бросали камнями, пытались облить кислотой и даже повредить ударами молотка. Но, слава Богу, она дожила до наших дней в целости и сохранности. И продолжает радовать миллионы посетителей парижского Лувра, в котором занимает отдельный зал. Кстати, французский император Наполеон Бонапарт в своё время соизволил повесить Мону Лизу в своей спальне. Но потом у него хватило совести (или мудрости) вернуть бесценную картину в Лувр.
Сейчас Мона Лиза застрахована на 3 миллиарда (!) долларов, что делает её самой дорогой картиной в мире. Правда, в последнее время эксперты начали отмечать, что из-за возраста картина стала намного темнее, чем прежде, на ней появилось несколько трещин. Вот чем и объясняется решение руководства Лувра больше никогда не отдавать Мона Лизу за пределы музея…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.