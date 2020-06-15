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Звезда сериала «Дикий ангел» решила стать гражданкой России
Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, звезда сериала «Дикий ангел», решила получить российское гражданство.
«Однажды я пошла в посольство по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», — рассказала актриса в интервью ТАСС.
Она отметила, что все началось с Ивана Урганта. «Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», — подытожила Орейро.
Напомним, что ранее паспорт гражданина РФ получили Стивен Сигал и Жерар Депардье. О желании получить гражданство РФ заявила и Орнелла Мути.
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