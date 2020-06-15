Мир

Российские наемники воевали и продолжают воевать на Донбассе. Они помогают Башару Асаду оставаться у власти в Сирии. Их все больше в африканских странах. Кремль последовательно отрицает какую-либо связь с этими «солдатами удачи». В мировых СМИ их принято называть «вагнеровцами», наемники, заключившими контракт с частной военной компанией или ЧВК «Вагнера», за которой стоит скандально известный российский бизнесмен Евгений Пригожин, входящий в ближайшее окружение президента Владимира Путина.

Американское издание Foreign Policy (FP) опубликовало 11 июня статью, в которой дан серьезный анализ деятельности российских наемников. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод этого резонансного материала.

«В конце ноября прошлого года в российских социальных сетях стала вирусной видеозапись одного ужасного убийства. Дрожащие кадры, снятые на мобильный телефон на газовом заводе «Аль-Шаер» недалеко от Пальмиры в Сирии, запечатлели сирийского мужчину, которого друзья и родственники знали как Хамди Буту, лежащим на земле в окружении русскоязычных мужчин в военной форме. Они били кувалдой по его конечностям, а затем обезглавили и подожгли его, позируя для фотографий рядом с его останками.

Палачи, обвинения которым до сих пор не предъявлены, были идентифицированы российским независимым изданием «Новая газета» как частные военные контрактники из так называемой «группы Вагнера». Евгений Пригожин, близкий союзник российского президента Владимира Путина, обвиненный в США в попытке вмешательства в президентские выборы 2016 года, считается главной движущей силой, стоящей за этой группой наемников.

Евгений Пригожин

Убийство Буты свидетельствует о вакууме ответственности, в котором действует группа Вагнера. Хотя наемнические группы находятся в России вне закона, именно они служат острием прокси-войн, которые Кремль ведет за рубежом.

Близкие к российскому правительству, но формально независимые, частные военные контрактники дают Кремлю возможность отрицать его причастность к их деятельности и значительно усложняют усилия западных политиков в деле привлечения российских властей к ответственности. Они играют роль швейцарского армейского ножа в современной российской военной стратегии и служат «фактором повышения боевой эффективности, а также выступают в качестве торговцев оружием, инструкторов для местных военных и силовиков и политических консультантов», подчеркивается в недавнем докладе Фонда Карнеги за международный мир.

Этот стиль гибридной войны стал краеугольным камнем усилий России по продвижению своих интересов за рубежом. Похожая смесь публичных и номинально частных организаций использовалась в 2016 году в попытке оказать влияние на американские президентские выборы, когда российские военные хакеры украли электронную переписку и документы у избирательного штаба Хиллари Клинтон. А потом этой информацией воспользовалась так называемая «фабрика троллей» всего того же Пригожина, чтобы углубить раскол между избирателями в США.

Вагнеровцы впервые появились в 2014 году на востоке Украины. Там они тренировали местных сепаратистов и воевали с ними бок о бок против украинской армии. С тех пор их видели повсюду — от Венесуэлы до Центральной Африканской Республики, от Сирии до Ливии.

В новом отчете Frontline Forensics (совместная инициатива университета штата Аризона и аналитического центра New America), опубликованном во вторник, 9 июня, изучаются обстоятельства смерти Буты. При этом используются документы и анализ социальных сетей. Отчет проливает новый свет на операции наемников и показывает, как убийство стало объединяющим фактором для российских ультранационалистов в интернете.

«Наблюдается динамичная эволюция в слиянии российских ультранационалистических групп и российских военизированных структур, на которую никто пока не обращает внимания или просто не видит», — утверждает Кэндис Рондо, практикующий профессор в Школе политики и глобальных исследований в университете штата Аризона, автор доклада.

Информация, представленная в докладе, имеет пугающие последствия, так как указывает на то, что российские наемники, мотивированные как деньгами, так и крайне правой идеологией, все чаще действуют без контроля в некоторых из самых нестабильных стран мира.

«Вам лучше поверить в то, как это страшно. Но ни правительство США, ни наши европейские союзники не понимают, насколько это опасно и как это пугает», — добавляет Рондо.

«Группа Вагнера в последние годы приобрела почти мифический статус в российской и международной прессе благодаря своей роли в российских усилиях по вмешательству за рубежом, но нет никаких доказательств существования хотя бы одной зарегистрированной структуры с названием «Вагнер», — говорит Джек Марголин, старший аналитик некоммерческого Центра перспективных исследований в области обороны (Center for Advanced Defense Studies — C4ADS), организации, которая готовила аналитическую часть доклада.

«Группа Вагнера — очень удобная выдумка для многих людей в России, которые хотят как разбогатеть, так и распространять свою власть за рубежом», — подчеркивает Рондо.

Вагнер — не отдельно существующая организация, а скорее целая непрозрачная сеть зарегистрированных компаний и частных военных контрактников, которые одновременно способствуют интересам Кремля за рубежом и набивают карманы тех, кто вовлечен в это и благодаря этому получает доступ к выгодным контрактам на добычу энергетических и природных ресурсов в странах, в которых действует сеть. Элементы этой сети были выявлены исследователями и журналистами благодаря переплетенным структурам собственности, персоналу и цепочкам поставок. «Это действительно адаптируемая сеть, что делает ее сложным не только для преследования, но и даже для обсуждения», — подчеркивает Марголин из C4ADS. Наемническая деятельность, которая обеспечивает и защищает эти деловые интересы, стала наиболее заметным проявлением этой сети.

Люди, ответственные за убийство Буты, работали очевидно на «ЕвроПолис», компанию, которая является примером того, как организация сети смешивает воедино бизнес и войну. «ЕвроПолис» действительно предоставляет полный набор услуг, к которым есть доступ у сети Пригожина, и пожалуй больше, чем любая другая единица в сети, ассоциируется с ним", — утверждает Марголин.

Российские корпоративные данные и таможенные документы, изученные C4ADS, а также документы «ЕвроПолиса», предоставленные лондонским Dossier Center, показывают, что компании была предложена 25-процентная доля доходов сирийских нефтегазовых месторождений, которые она смогла отбить у «Исламского государства». Документы говорят о том, что компания только в одном 2017 году заработала 162 миллиона долларов на нефтегазовых месторождениях в центральной Сирии.

«ЕвроПолис» попал под санкции Министерства финансов США в 2018 году за то, что принадлежит или контролируется Пригожиным. Кремль последовательно отрицает какие-либо связи с российскими частными военными контрактниками, действующими в Сирии.

В 2018 году американские подразделения столкнулись с просирийскими правительственными силами, большинство из которых, как полагают, были российскими наемниками. В бою в сирийской провинции Дайр-эз-Заур было убито от 200 до 300 бойцов, включая десятки российских наемников, которые, как считается, работали на «ЕвроПолис» в этом регионе с тем, чтобы установить контроль над близлежащим газовым заводом. «Спустя два года после столкновения американских солдат с наемниками, которые принято называть группой Вагнера, правительство США все еще ничего не знает о структуре этой военной организации», — подчеркивает Рондо. Однако расследователи из Bellingcat и Conflict Intelligence Team, а также российские журналисты из «Новой газеты» и интернет-издания «Фонтанка», смогли использовать фрагменты из открытых источников информации и представить более ясную картину того, кто воюет за рубежом в рядах российских частных военных компаний.

Анализ групп последователей Вагнерав российских соцсетях, которые делились деталями убийства Буты в интернете, выявил «стремительно растущее онлайн-движение российских ультранационалистов с неизменным интересом к наемнической культуре, которые утверждали, что служат в подразделениях российских вооруженных сил», указывается в докладе Frontline Forensics, опубликованному New America. Анализ социальных сетей также выявил тесную перекрестную связь с «Русичем», российской неонацистской военизированной группой, действующей на востоке Украины.

Распространение видео пыток и казни Буты продемонстрировало заметный рост активности в соцсетях тех, кто так или иначе связан с деятельностью российских наемников за рубежом. «Мы увидели, как огромное количество людей, постивших это видео, охотно обсуждали и комментировали его, а также меняли в своих профайлах фотографии, копируя позы наемников на видео», — говорит Рондо.

Буту предположительно убили весной 2017 года. Видео его казни впервые появилось онлайн в июне 2017 года. Но до ноября 2019 года, когда это видео получило широкое распространение, журналистам не удавалось идентифицировать ни жертву, ни палачей. Это сделал базирующийся в Париже сирийский сайт Jesr Press, специализирующийся на журналистских расследованиях. Ему удалось собрать наиболее полный отчет о жизни Буты и о том, как он был захвачен российскими наемниками.

Бута, отец четверых детей из провинции Дайр-эз-Заур, отправился в 2016 году в Ливан в поисках работы. Он был строителем. Именно в это время огромная часть региона была взята под контроль «Исламским государством». В 2017 году по пути домой Бута был арестован и находился у сирийских военных. В конце марта или начале апреля того же года ему удалось совершить побег с военно-воздушной базы T4 в Хомсе. Но Бута заблудился в пустыне и вышел к газовому месторождению «Аль-Шаер». Там его и схватили российские наемники, подвергли пыткам и убили.

Остается пока неясно, как видео попало в сеть и для чего палачи сделали эту запись. На ней слышно, как один из наемников предлагает другим закрыть лица. Ему отвечают, что в этом нет необходимости, так как «видео никуда не попадет».

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Amy Mackinnon / Foreign Policy)

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