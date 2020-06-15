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В США неизвестные открыли огонь по выпускникам колледжа – есть жертвы (видео)

13:17 15 июня 2020
Полицейское ограждение

В Нью-Йорке неизвестные открыли огонь в районе Бронкс — в парке, где проходила вечеринка выпускников колледжа. В результате три человека получили ранения — парень 24 лет, а также два подростка 15 и 16 лет. 19-летняя афроамериканка Тайана Джонсон скончалась в больнице. Девушка получила пять пулевых ранений — в том числе в голову.

Стрелявшие скрылись на серебристом BMW. Их зафиксировала уличная камера видеонаблюдения.

Всего, как сообщает Daily News, на вечеринке собралось около 150 человек. Полиция пока не знает мотивов преступления. Предполагается, что нападавшие являются членами одной из местных банд, и что девушка могла стать случайной жертвой.

Тайана Джонсон

Ведется розыск убийц.

«Вечеринка в парке должна была стать радостным событием, а обернулась кошмаром», — сказал представитель полиции Нью-Йорка Родни Харрисон.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Техасе прихожане застрелили мужчину, открывшего огонь в церкви — момент попал на видео.

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