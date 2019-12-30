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В Техасе прихожане застрелили мужчину, открывшего огонь в церкви – момент попал на видео
В американском штате Техас во время церковной службы, трансляция которой велась в прямом эфире в YouTube, мужчина неожиданно открыл огонь из ружья, застрелив двух человек. Многие находившиеся в церкви церкви West Freeway Church of Christ люди в панике начали прятаться под скамьи, однако некоторые прихожане сами достали огнестрельное оружие и дали отпор нападавшему.
В итоге убийцу застрелил бывший агент ФБР, который является добровольным членом местной команды безопасности.
«Мы потеряли сегодня двух замечательных людей, но все могло быть намного хуже», — заявил священник Бритт Фармер. Как сообщает The Dallas Morning News, лейтенант-губернатор Техаса Дэн Патрик, который яростно защищает право американцев на ношение оружия, также одобрил быстрые и решительные действия вооруженных прихожан, которые «за шесть секунд» спасли жизни невинных людей. В Техасе недавно внесли поправку в закон, разрешив приносить с собой оружие в церкви и прочие религиозные заведения.
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