Использует ли Украина деньги МВФ для развития экономики или снова их «проест»: мнение эксперта

Деньги

После долгих переговоров и парламентских баталий за принятие определенных законов Международный валютный фонд таки выделил первый транш кредита Украине. Как заявил председатель правления Национального банка Яков Смолий, в пятницу, 12 июня, в нашу страну поступили 2,1 млрд долларов. Эксперты считают, что получение денег не только влияет на курс национальной валюты, но и дает Украине возможность улучшить экономическую ситуацию или даже начать экономический взлет. Хотя при неправильном использовании деньги от МФВ могут даже навредить.

«Страну ждет цикл роста экономики, и сейчас Украина находится лишь в начале этого пути»

«В это, возможно, сейчас сложно поверить, но текущая программа помощи МВФ может стать поворотной точкой, поскольку далее в экономике страны запустится, если можно так выразиться, позитивный эффект домино, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. — События могут развиваться в определенной последовательности. МВФ выделяет деньги и тем самым дает сигнал всем инверторам в мире о том, что вкладывать средства в Украину безопасно. За счет этого мировой капитал будет закладывать меньший риск в инвестиции в нашу страну и охотнее вкладывать деньги в государственный долг Украины. Вложения нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые в прошлом году выросли практически с нулевой отметки до 120 миллиардов гривен, могут кратно увеличиться. Это позволит полностью решить проблемы с государственным долгом и снизить ставки по заимствованиям.

После окончательной стабилизации государственных финансов агентство Moody's наконец повысит кредитный рейтинг Украины до уровня «В». И таким образом страна будет иметь рейтинг «В» от всех трех ключевых рейтинговых агентств мира. А это позволит стране еще больше укрепить финансовую стабильность.

За счет стабилизации финансовой системы и крепкого курса гривни в Украине наконец-то упадут ставки по кредитам, что позволит запустить кредитный мотор экономики. А учитывая то, что уровень кредитования в стране сейчас очень низкий, потенциал роста кредитования у нас просто огромный. Кстати, на днях НБУ снизил свою учетную ставку до рекордно низкого уровня — 6%. Это создало дополнительные условия для уменьшения кредитных ставок.

Рост кредитования даст огромный толчок развитию экономики во всех сферах, и покупательная способность украинцев будет увеличиваться. Страну ждет цикл роста экономики, и сейчас Украина находится лишь в начале этого пути.

Но во всем этом есть огромный риск, так сказать, мина замедленного действия. Поскольку важен не только рост номинальной экономики и повышение покупательной способности людей. Очень важно качество этого повышения, и тут невольно встает вопрос о том, как Украине не повторить судьбу Аргентины", — отметил Федоров.

«Украина сейчас находится в состоянии, похожем ситуацию в Аргентине в 1989—1992 годах»

«Если вспомнить историю, то в 1989 году номинальный ВВП Аргентины составлял 76 млрд долларов, а в 1998 году он вырос до 298 млрд долларов, то есть почти в 4 раза за 9 лет, — продолжил Михаил Федоров. — Но потом Аргентину постиг дефолт, и к 2002 году ВВП упал до 97 млрд долларов.

Суть проблем Аргентины заключалась в том, что в начале 90-х годов пошел огромный приток денег в страну. Эти средства запустили экономику, в том числе и кредитование, и благосостояние аргентинцев, их покупательная способность стали очень быстро расти. Однако аргентинцы, образно говоря, очень быстро научились «кушать» как развитые страны, а работать так же производительно не научились. Поэтому, когда кредитный цикл завершился, экономика Аргентины оказалась в состоянии дисбаланса: потребительская экономика была в отрыве от производственной экономики. Номинальный рост экономики Аргентины и увеличение потребления значительно обогнали производственную составляющую, и из-за сложившегося перекоса случился дефолт.

Украина сейчас находится в состоянии, похожем на Аргентину в 1989—1992 годах. Деньги у страны будут, они придут. Но вопрос в том, как этими деньгами страна распорядится. Проест ли эти деньги и потратит их на «стразы», или пустит на инвестиции?

В первом варианте со «стразами» наплыв денег будет тащить экономику вверх несколько лет. Но после того, как кредитный цикл завершится, а завершится он тем, что большая часть страны — и население, и компании, и государство — будут в долгах, наступит кассовый разрыв. ВВП, который к тому моменту, может быть, вырастет до 300−400 млрд долларов, рухнет назад, в его нынешнее состояние. Во втором варианте страна получит здоровый экономический рост, и в будущем разрыва кассы не случится, что позволит экономике развиваться дальше.

Но для второго варианта Украине нужно научиться работать, как развитая страна. Причем, когда речь идет о работе, имеется в виду не то, что нужно вылить много «пота». В развивающихся странах люди много работают и, образно говоря, выливают 100 литров «пота» для того, чтобы заработать 10 тысяч долларов, поскольку работают на оборудовании стоимостью 20 тысяч долларов. В развитых странах люди работают на оборудовании стоимостью 200 тысяч долларов, а потому тратят только 50 литров «пота», зарабатывая при этом 50 тысяч долларов.

Для того чтобы в стране был здоровый рост экономики, нужно создать условия для инвестиций, чтобы частный капитал сам хотел вкладывать средства и работать, чтобы половина кредитных денег шла в инвестиции, а не только в потребление. А чтобы так случилось, надо продолжать реформы, надо совершенствовать налоговую систему, надо создавать конкурентный рынок, надо завершить судебную реформу, надо полностью реализовать на практике принцип о незыблемости права на частную собственность, реализовать принцип разделения властей и многое другое. Тогда для ведения бизнеса в Украине будут созданы нормальные условия. И тогда у страны будет нормальный, здоровый рост экономики. В противном случае через 10 лет деньги будут «счастливо проедены», и мы вновь окажемся у разбитого корыта.

И проблема заключается в том, что рост экономики в любом виде усыпляет всех — и политиков, и население. Сейчас, когда тяжело, все озабочены тем, как развиваться и что делать, и потому готовы внедрять реформы. Но через несколько лет номинальный рост экономики может усыпить бдительность, ведь всё вдруг станет хорошо и будет эйфория светлого будущего, оттого и реформы могут не завершиться.

Какой путь выберет страна и каково будет положение в экономике в 2028—2030 годах, будет зависеть от того, хватит ли у нынешних властей Украины сил и решимости достроить полноценную рыночную экономику в предстоящие годы или нет. Усыпит ли наплыв денег их желание менять страну в лучшую сторону или нет. Удастся ли Украине построить экономику со здоровым балансом между потреблением и производством или нет. От этого зависит будущее, точно так же, как настоящее зависело от прошлых действий властей", — подытожил Михаил Федоров

Стоит отметить, что, выделяя нашей стране деньги, в МВФ понимают, как сильно рискуют своими средствами.

«Риски для новой программы — очень большие, — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. - Неопределенность того, насколько серьезным и длительным будет глобальный спад, чрезвычайно велика. Что касается внутреннего контекста, существенной остается неопределенность относительно направления экономической политики».

Поэтому, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко. уже в ближайшие месяцы стоит ждать приезда в Украину миссии Международного валютного фонда с проверкой.

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