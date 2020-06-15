26.64 / 26.86 29.73 / 30.21
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Многократный чемпион Германии объявил себя банкротом (фото)

14:06 15 июня 2020
ФК Кайзерслаутерн

Четырехкратный чемпион Германии по футболу «Кайзерслаутерн» объявил себя банкротом и начал процедуру ликвидации клуба.

Как сообщает Kicker, долги «красных дьяволов», как называют команду в стране, превысили сумму в 20 миллионов евро, и оплатить их руководству не под силу. Причем только за последний год прирост долга составил 5 миллионов в евровалюте. Все попытки договориться с кредиторами не увенчались успехом, но в случае, если получится реструктуризировать сумму, процедуру банкротства еще можно будет прервать.

Пока же «Кайзерслаутерн» будет продолжать выступать в третьей немецкой лиге, а футболисты и тренеры будут получать зарплату. Также в турнирной таблице «красные дьяволы» не лишатся девяти очков, поскольку данное правило отменили из-за пандемии коронавируса — на данный момент команда занимает 12-е место, за шесть туров до финиша сезона оторвавшись от зоны вылета на семь очков.

Отметим, что «Кайзерслаутерн» последний раз становился чемпионом страны в 1998 году, а также доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов-1998/1999. Последний раз «красные дьяволы» играли в бундеслиге в сезоне-2011/2012.

В 1998-м "Кайзерслаутерн" последний раз стал чемпионом Германии

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшая модель Playboy Анамария Продан купила футбольный клуб «Херманнштадт» с огромными долгами.

52

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гаджеты

Подорожают телевизоры, смартфоны, оргтехника и даже бумага: украинцев хотят обложить новым налогом

Медведчук

Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому

14-летняя Виктория Савка и 13-летняя Ирина Лукова

Во Львове таинственно исчезли две школьницы

ФК Кайзерслаутерн

Многократный чемпион Германии объявил себя банкротом (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер