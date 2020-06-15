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Многократный чемпион Германии объявил себя банкротом (фото)
Четырехкратный чемпион Германии по футболу «Кайзерслаутерн» объявил себя банкротом и начал процедуру ликвидации клуба.
Как сообщает Kicker, долги «красных дьяволов», как называют команду в стране, превысили сумму в 20 миллионов евро, и оплатить их руководству не под силу. Причем только за последний год прирост долга составил 5 миллионов в евровалюте. Все попытки договориться с кредиторами не увенчались успехом, но в случае, если получится реструктуризировать сумму, процедуру банкротства еще можно будет прервать.
Пока же «Кайзерслаутерн» будет продолжать выступать в третьей немецкой лиге, а футболисты и тренеры будут получать зарплату. Также в турнирной таблице «красные дьяволы» не лишатся девяти очков, поскольку данное правило отменили из-за пандемии коронавируса — на данный момент команда занимает 12-е место, за шесть туров до финиша сезона оторвавшись от зоны вылета на семь очков.
Отметим, что «Кайзерслаутерн» последний раз становился чемпионом страны в 1998 году, а также доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов-1998/1999. Последний раз «красные дьяволы» играли в бундеслиге в сезоне-2011/2012.
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