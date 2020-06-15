В горящей квартире, откуда нагишом выпрыгнул немец, нашли зарезанную украинку

Происшествия

В воскресенье 14 июня, примерно в пять часов вечера на улице Михайловской в Киеве произошло чрезвычайное происшествие. Местные жители обратили внимание на то, что из квартиры, которая расположена на третьем этаже дома № 22, идет дым. Прибывшие на место пожара спасатели столкнулись с неожиданной трудностью: они попытались спасти мужчину, который в это время курил на балконе, но тот вдруг яростно начал отталкивать пожарную лестницу и бросать вниз обломки стекла. Когда же пожарные направили в окно горящей квартиры струю из брандспойта, мужчина выпрыгнул с балкона на асфальт. Он оказался полностью голым.

— Мужчина был в сознании, — рассказали «ФАКТАМ» в ГСЧС Киева. — Но явно находился в неадекватном состоянии. Ни по-украински, ни по-русски он не говорил. Отдельные фразы, которые произносил, были похожи на немецкий язык. Мы вызвали «скорую».

Пожарным всего за пять минут удалось справиться с огнем. Но главный неприятный сюрприз ждал спасателей, когда те поднялись в квартиру.

— На кровати лицом вверх лежала молодая женщина. У нее на теле были следы, похожие на порезы, — рассказали «ФАКТАМ» в ГСЧС Киева.

Информацию о том, что женщину, скорее всего, убили, «ФАКТАМ» подтвердили и в полиции. Наш источник, ссылаясь на то, что полиция пока не делала официального сообщения, просил не называть его имени.

— На теле женщины были ножевые ранения. Несколько ран. Сколько и какого характера — точно пока сказать не могу. Но именно эти раны предположительно и стали причиной смерти этой женщины, — рассказал источник в полиции.

Личность убитой установлена. Это киевлянка 1992 года рождения. Выяснили и личность мужчины, выпрыгнувшего из окна.

— Мужчина — гражданин Германии Тобиас Ш. Он приехал в Украину некоторое время назад и арендовал эту квартиру. Большей информации пока сообщить не можем. Соседи говорят, что он жил тихо. Его почти не видели. Или находился все время в квартире, или возвращался домой очень поздно. Убитую женщину соседи в доме раньше не видели. На контакт со следствием иностранец пока идет неохотно, — рассказали «ФАКТАМ» в полиции.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киевской области неадекватный пациент зарезал врача. Агрессивного мужчину поместили в палату, оборудованную решетками, но тому удалось выбраться на свободу. После чего пациент зашел в комнату медперсонала и зарезал одного из врачей, которые там находились .



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