Под Киевом неадекватный мужчина убил врача (фото)

Происшествия

В Киевской области неадекватный мужчина, которого поместили в специально оборудованную палату больницы, умудрился выбраться из помещения, зашел в комнату медперсонала и зарезал врача. Ранее в Харькове иностранец в неадекватном состоянии ранил ножом девушку.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, 45-летний мужчина приехал в гости к родственникам в одно из сел Володарского района. Там он начал вести себя агрессивно. Да так, что родственники были вынуждены вызвать полицию и медиков. Его доставили в районную больницу, где врач диагностировал у мужчины психические расстройства. Пациента поместили в спецпалату, оборудованную решеткой.

Полиция несколько раз приезжала в медучреждение, чтобы помочь успокоить буянившего пациента, пытавшегося сломать решетку. Его планировали перевезти в столичную психиатрическую больницу. Но пока медики договаривались о транспортировке, пациент выбрался из спецпалаты, зашел в комнату медперсонала и зарезал врача-педиатра.

По данному факту заведено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черновицкой области мужчина зарезал жену на глазах у ребенка, а потом трижды ударил себя ножом в область легкого и сердца.

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