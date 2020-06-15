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Мужчина бросался на пожарных: жуткие подробности смертельного пожара в Киеве (фото, видео)
В Киеве горела квартира в многоэтажном доме в Шевченковском районе, в которой спасатели обнаружили тело женщины. Ранее в столице едва не сгорело здание Нацполиции.
Как сообщают в столичном управлении ГосЧС, горела квартира на третьем этаже по улице Михайловской, 22. Пожарные установили выдвижную лестницу, чтобы помочь мужчине, который находился на балконе, однако он отталкивал ее, кидался стеклом в пожарных. Спасатели пытались отогнать мужчину водой из брансбойта. Тогда он просто спрыгнул вниз. Его передали медикам в сопровождении полиции.
По информации «Киева Оперативного», на страничке которого в соцсетях выложили фото и видео с места ЧП, на теле женщины были обнаружены ножевые ранения.
Видео (21+) можно посмотреть по ССЫЛКЕ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кременчуге ревнивый муж избил жену, а потом облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Мужчину задержали и отправили в СИЗО.
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