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Умер глава Деснянской РГА Киева Давид Шатиришвили
14 июня умер недавно назначенный главой Деснянской райгосадминистрации Киева Давид Шатиришвили. Ранее сообщалось о смерти экс-губернатора Винничины и народного депутата Украины нескольких созывов Анатолия Матвиенко.
Как сообщил народный депутат Украины Богдан Яременко, Давид Шатиришвили был болен.
«Причина смерти — болезнь. Любая смерть — трагедия. Смерть молодого человека в расцвете сил — беда, которую трудно осмыслить», — написал нардеп на своей страничке в соцсетях.
Давид Шатиришвили родился 14 сентября 1985 года в Крыму. До февраля 2020 года работал директором ООО «Сититрансконстракшен».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», умер политик, бывший народный депутат Украины (III, IV и V созывов) Иван Бокий. Он последние годы боролся с онкозаболеванием и умер на 79-м году жизни.321
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