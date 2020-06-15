26.63 / 26.85 29.72 / 30.20
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Умер глава Деснянской РГА Киева Давид Шатиришвили

15:59 15 июня 2020
Давид Шатиришвили

14 июня умер недавно назначенный главой Деснянской райгосадминистрации Киева Давид Шатиришвили. Ранее сообщалось о смерти экс-губернатора Винничины и народного депутата Украины нескольких созывов Анатолия Матвиенко.

Как сообщил народный депутат Украины Богдан Яременко, Давид Шатиришвили был болен.

«Причина смерти — болезнь. Любая смерть — трагедия. Смерть молодого человека в расцвете сил — беда, которую трудно осмыслить», — написал нардеп на своей страничке в соцсетях.

Давид Шатиришвили родился 14 сентября 1985 года в Крыму. До февраля 2020 года работал директором ООО «Сититрансконстракшен».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», умер политик, бывший народный депутат Украины (III, IV и V созывов) Иван Бокий. Он последние годы боролся с онкозаболеванием и умер на 79-м году жизни.

321

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Киев

Такого не было 140 лет: в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд

пожар на Михайловской, 22

В горящей квартире, откуда нагишом выпрыгнул немец, нашли зарезанную украинку

Давид Шатиришвили

Умер глава Деснянской РГА Киева Давид Шатиришвили

Минздрав обнародовал список из 50 стран со значительным распространением COVID-19

Минздрав обнародовал список из 50 стран со значительным распространением COVID-19

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер