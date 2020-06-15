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Нанес 200 ударов ножом и расчленил тела: во Львове убийцу двух женщин отправили на лечение (фото)
За жестокое убийство двух женщин 22-летнего львовянина будут принудительно лечить в психиатрическом медучреждении. Инцидент произошел 1 марта этого года в квартире дома, расположенного на улице Научной во Львове.
— По версии следствия, молодой человек во время конфликта с матерью и теткой нанес им многочисленные колото-резаные раны ножом, вследствие чего они скончались. Причиной ссоры стал отказ женщин дать ему деньги, — сообщает прокуратура Львовской области.
В ходе расследования подозреваемому была проведена комиссионная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Выяснилось, что он страдает хронической параноидальной шизофренией, поэтому не может и не мог осознавать значение своих действий, управлять ими. В связи с этим Франковский районный суд Львова принял решение применить к обвиняемому принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим надзором.
Как ранее рассказывали «ФАКТЫ», к правоохранителям поступила информация от родственников-соседей, что 58-летняя женщина не отвечает на телефонные звонки и не выходит на работу. По указанному адресу прибыл экипаж патрульной службы.
В квартире, расположенной на первом этаже, правоохранители увидели пьяного юношу, который пил алкоголь и держал в руках окровавленный нож. На контакт он не шел. В ходе обследования помещений был обнаружен люк в подвал. Спустившись туда, полицейские нашли тела двух женщин — 58-ми и 76 лет, матери и тетки молодого человека.
Как оказалось, более 100 ударов ножом он нанес своей матери и немного меньше ее сестре, а их тела частично расчленил и спрятал в подвале. За двойное убийство парню грозило пожизненное заключение, но он оказался неподсудным.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Фастове Киевской области пьяный мужчина устроил резню, в результате которой погибли три человека — двое мужчин и одна женщина.
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