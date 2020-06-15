Войны между отдыхающими и арендаторами: что происходит на одесских пляжах

Общество и люди

Уже многие годы с приходом лета в Одессе начинаются «пляжные войны»: арендаторы черноморского побережья чинят всевозможные препоны отдыхающим, отказывающимся платить за топчаны, шезлонги, зонты, которыми усеян берег. Между тем пляжная зона принадлежит городской общине, то есть всем жителям. И де-юре доступ к пляжу должен быть бесплатным, а вот де-факто одесситам и гостям города поваляться на песке, не заплатив за навязанные услуги, крайне сложно. (Напомним, что в этом году медики рекомендовали воздержаться от купания на городских пляжах, а также на ряде пляжей в районах Одесской области.)

Учитывая наступающую жару (во всех отношениях), в понедельник, 15 июня, Одесская мэрия решила проинформировать о деятельности, связанной с организацией аренды городских пляжей. Как отметил исполняющий обязанности директора департамента коммунальной собственности Александр Ахмеров, общая протяженность одесских пляжей — 20 километров. Площадь искусственных пляжей составляет 200 тысяч квадратных метров, которые поделены на 88 участков. Из последних сдали в аренду 66 — на площади 179 тысяч квадратных метров. 5 участков занимает водолазная служба под маломерные суда. Это более 70 процентов территории.

По словам Ахмерова, в 2019 году в городской бюджет от аренды пляжей поступило 15 миллионов гривен. Если учесть, что годовой бюджет Одессы составляет 10 миллиардов, понятно, что приведенные доходы «от арендаторов» — даже не капля в море. Так, за год с каждого метра город получил в среднем аж… 83 гривни.

Цифра сопоставима с расценками на добровольно-принудительные пляжные услуги у «хозяев» песочных причерноморских площадей. Например, аренда одного топчана с зонтом стоит от 80 до 120 грн, шезлонга — 200 грн, ВИП-шезлонга — 300 грн. Это в будние дни. В выходные и праздничные, естественно, с солидной «процентной надбавкой». А таких пляжных «аксессуаров» — десятки тысяч…

При этом, согласно статистике, лишь 2−3 процента одесситов пользуются услугами так называемых платных зон. Последние же занимают более 60 процентов территории всех пляжей. О доступе к так называемой бесплатной пляжной территории в отчете чиновников — ни слова. Не удивительно, ее практически и не существует, все отдано «на откуп» так называемым арендаторам.

Естественно, между отдыхающими и нанятой арендаторами пляжной обслугой (так называемыми бич-боями) то и дело возникают серьезные конфликты. При этом «бич-бои» нередко занимаются рукоприкладством, а полиция никак не реагирует. Так было, в частности, и в прошлом, и в позапрошлом годах на популярных пляжах «Чайка», «Дельфин», «Ибица» и других.

Очередной неприятный инцидент произошел сегодня на арендуемой территории пляжа «Отрада». Как рассказали журналистам отдыхающие, им запретили поставить палатку на песке, не разрешили играть с мячом, а потом и вовсе выгнали.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на пляжах у Черного моря уже массово отдыхают люди, хотя чиновники лишь думают о том, как и когда начать посткарантинный пляжный сезон.

271

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter