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«Фарфоровые» истории
16 июня 2020
ЦВЕТОК ДЛЯ МАЭСТРО
ЦВЕТОК ДЛЯ МАЭСТРО
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1998
Скульптор: José Luis Santes
Размер: 34×17 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

В жаркий летний день 16 июня 1943 года состоялась свадьба, о которой в Америке не говорил только самый ленивый. Знаменитый Чарли Чаплин, которому к тому времени было уже 54 года, женился на 18-летней дочери известного драматурга Юджина О’Нила. Чарли и Уна О’Нил познакомились годом ранее, когда Чаплин искал актрису на главную роль в своём фильме «Призрак и действительность». Отец девушки, узнав о серьёзности их отношений, прекратил даже общаться с дочерью. Но она уже была по уши влюблена в своего кумира, заявив, что ни его маленький рост, ни его возраст ничуть её не смущают. Она даже отказалась от карьеры актрисы, решив полностью посвятить себя семейной жизни.

Это было что-то невероятное. На склоне лет великому комику было судьбой даровано счастье, о котором он даже не смел мечтать. До этого брака Чарли Чаплин был женат трижды. Каждый раз его избранницей была девушка, по возрасту явно ему уступавшая — Милдред Харрис и Лолите Макмюрей было по 16 лет, когда они выходили замуж за Чаплина. Третья жена Поллет Годдар была несколько старше. Когда они поженились, ей исполнилось 22, а Чарли тогда было 43 года. Причём, с каждой из жён Чаплин разводился через несколько лет после свадьбы. И делал это, как правило, «без публичной суеты» (это его выражение). С Уной О’Нил ему суждено было прожить больше 30 лет, до конца своих дней. Это была настоящая любовь…

Уне в супруге нравилось буквально всё — его невероятная трудоспособность, его уникальный талант актёра, режиссёра и даже композитора (ведь для большинства своих фильмов он музыку сочинял сам — не зная нот и при этом подбирая на фортепиано мелодии на слух!), его обожание и трепетные чувства к жене и детям. Юна родила ему восьмерых детей — троих сыновей и пятерых дочерей, поразительно похожих на свою красавицу-мамочку. Когда в день Рождества 1977 года Чарли Чаплин в своём доме в Швейцарии решил покинуть этот мир, рядом с ним, как всегда, была его верная Уна и семеро детей. В тот же день, выйдя к журналистам, вдова Чарли Чаплина со слезами на глазах сказала: «Чарли принёс всем нам так много радости… И, хотя нам очень жаль, но, наверное, есть какой-то глубокий смысл в том, что он навсегда ушёл от нас именно в день Рождества».

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А ещё — такой же большой и красивой любви. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
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