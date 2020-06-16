На границе КНДР и Южной Кореи прогремел взрыв

Мир

На фоне обострившихся отношений между КНДР и Южной Кореей 16 июня в северокорейском городе Кэсон, который находится возле границы между двумя странами, прогремел взрыв. Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, дым виден в районе индустриального комплекса.

По данным Министерства объединения Кореи, власти Северной Кореи взорвали офис межкорейской связи, который был открыт в 2018 году для того, чтобы облегчить коммуникацию между государствами. Офис прекратил работу в январе — в связи с пандемией коронавируса.

Несколькими часами ранее КНДР пригрозила ввести войска в демилитаризованные приграничные области, чтобы укрепить границу.

Войска Южной Кореи приведены в состояние повышенной готовности.

Как сообщали «ФАКТЫ», 9 июня Северная Корея обрубила телефонную связь с Южной Кореей.

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