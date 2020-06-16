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На границе КНДР и Южной Кореи прогремел взрыв
На фоне обострившихся отношений между КНДР и Южной Кореей 16 июня в северокорейском городе Кэсон, который находится возле границы между двумя странами, прогремел взрыв. Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, дым виден в районе индустриального комплекса.
По данным Министерства объединения Кореи, власти Северной Кореи взорвали офис межкорейской связи, который был открыт в 2018 году для того, чтобы облегчить коммуникацию между государствами. Офис прекратил работу в январе — в связи с пандемией коронавируса.
Несколькими часами ранее КНДР пригрозила ввести войска в демилитаризованные приграничные области, чтобы укрепить границу.
Войска Южной Кореи приведены в состояние повышенной готовности.
Как сообщали «ФАКТЫ», 9 июня Северная Корея обрубила телефонную связь с Южной Кореей.133
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