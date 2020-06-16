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Умер отец Петра Порошенко
Во вторник, 16 июня, умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Иванович Порошенко. Ранее сообщалось о смерти известного политика Анатолия Матвиенко.
Об этом сообщили в партии «Европейская солидарность», отметив, что всю жизнь Алексей Порошенко «посвятил служению Украине и развитию ее экономики».
«Выражаем искренние соболезнования Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, всем родным и близким по поводу тяжелой утраты — смерти отца и друга, наставника и советчика. Трудно найти такие слова, которые бы смогли уменьшить душевную боль от потери любимого человека», — говорится в сообщении.
Алексей Иванович Порошенко родился 11 июня 1936 года. Он — Герой Украины. Этого звания отец пятого президента Украины был удостоен в 2009 году.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 14 июня умер недавно назначенный главой Деснянской райгосадминистрации Киева Давид Шатиришвили. Причиной смерти названа болезнь.
Фото со странички партии ЕС в соцсетях.108
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