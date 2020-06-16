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Происшествия

В Киеве из авто украли полмиллиона гривен: в сеть попало видео задержания преступников

12:13 16 июня 2020
Полиция взломала дверь

В Киеве задержали двух иностранцев, которые похитили из автомобиля около полумиллиона гривен. Ранее на трассе под Киевом в смертельное ДТП попала машина, водитель которой украл на автозаправке стеклоомыватель.

Как сообщают в столичной полиции, злоумышленники воспользовались тем, что водитель зашел в помещения АЗС, разбили стекло в его машине и украли сумку с деньгами.

По словам начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, злоумышленников удалось задержать менее, чем за сутки. Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения и установили автомобиль, на котором они скрылись.

«Злоумышленниками оказались уроженцы другого государства 1982 и 1984 годов рождения. Один из них ранее судим за аналогичное преступление, а другой по решению суда находится под домашним арестом за совершение ограбления», — отметил Кузьмин и добавил, что у одного из задержанных во время обыска изъяли часть украденных денег.

Полицейские выяснили, что задержанные действовали по предварительно оговоренному плану — пока один из них разбивал стекло в машине и забирал деньги, второй оставался за рулем и был готов к немедленному бегству с места преступления.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Их проверят на причастность к совершению других преступлений на территории столицы.

Иностранцам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил их под арест с правом внесения залога в размере 630,6 тысяч каждому. Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает наказание в виде заключения сроком до 8 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у певицы MARUV (Анна Корсун) в Киеве из машины украли сумку с документами, личными вещами и деньгами.

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В Киеве из авто украли полмиллиона гривен: в сеть попало видео задержания преступников

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