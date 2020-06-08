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Происшествия

Под Киевом водитель украл на заправке стеклоомыватель и разбился в ДТП (фото)

10:08 8 июня 2020
ДТП

В понедельник, 8 июня, на трассе Киев-Чернигов произошло смертельное ДТП. В этот же день на проспекте Победы в Киеве в результате аварии также погибли люди.

Около двух часов ночи в районе завода Coca-Cola водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в насыпь щебенки на ремонтируемом участке дороги. В результате погиб пассажир.

Перед этим водитель украл на АЗС омыватель для стекла, начал убегать с места кражи и заехал на ремонтируемый участок дороги. А затем, потеряв управление, въехал в насыпь щебня, сообщают «Вартові.Еспресо».

На месте происшествия работала патрульная полиция.

Напомним, 7 июня на трассе Киев-Чоп в районе Ровно в масштабной аварии погибли четыре человека.

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