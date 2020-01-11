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Шоу-бизнес

Осталась без документов и денег: певицу MARUV опять ограбили (видео)

19:32 11 января 2020 634
Марув
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая уже дважды пострадала от воров в аэропорту «Борисполь», заявила о новой беде: ее ограбили в Киеве.

По словам певицы, у нее из машины украли сумку с документами, личными вещами и деньгами. Машина MARUV находилась на Богдана Хмельницкого.

Певица обратилась к подписчикам с просьбой о помощи. «Может, вы видели, куда люди убежали? Потому что там были мои документы все», — пожаловалась она.

Марув

Напомним, что недавно известная актриса и телеведущая Руслана Писанка стала жертвой нападения на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

А на певицу Злату Огневич весной прошлого года напал неизвестный мужчина прямо возле подъезда ее дома.

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