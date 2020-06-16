Над Порошенко нависла реальная угроза ареста

Политика

Обвинение будет просить для пятого президента Украины Петра Порошенко, которому недавно вручили подозрение по делу о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, арест с альтернативой в виде залога в 10 миллионов гривен.

Об этом «Украинской правде» сообщил источник в Офисе генерального прокурора.

А адвокат Илья Новиков во время брифинга заявлял, что Офис генерального прокурора будет требовать для Петра Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей. Судебное заседание будет вести Сергей Вовк.

«18 июня Печерский суд будет избирать меру пресечения Петру Порошенко. Следователь подал ходатайство о содержании под стражей», — сказал Новиков и добавил: «Несмотря на то что ночью умер отец Порошенко, он будет присутствовать в четверг на судебном заседании».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у отца Петра Порошенко Алексея Ивановича Порошенко накануне случился инсульт и он умер.

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