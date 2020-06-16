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В престижном районе Одессы устроили разборку со стрельбой: в городе введен план «Перехват» (фото)
Вечером во вторник, 16 июня, раздались выстрелы в курортной зоне Одессы — возле ресторана «Три барашка» на Французском бульваре. Напомним, ранее двое пьяных военных устроили стрельбу возле детского центра «Молодая гвардия» в Одессе.
Как стало известно, на Французском бульваре «выясняли отношения» уголовные элементы. Поводом для разборки стал отказ местного предпринимателя, работающего в сфере IT-технологий, от «услуг» местной преступной группы, предложившей свою «крышу». Узнав, что за «гонцами-переговорщиками» стоит весьма известный криминальный авторитет, айтишник решил обратиться за помощью к киевским знакомым, и из столицы прибыла «группа поддержки». Когда противоборствующие стороны сошлись, раздались выстрелы. Говорят также, что в ходе рукопашной схватки было задействовано холодное оружие и ранили кого-то из столичных гостей.
Факт столкновения подтвердили в полиции. По информации правоохранителей, с места происшествия изъята гильза, предположительно от травматического оружия. Участники инцидента скрылись с места происшествия, поэтому полиция ввела план «Перехват»: разыскивают Toyota Land Cruiser черного цвета и BMW-купе без номеров.
В полиции уточнили, что сведения об инциденте внесены в реестр досудебных расследований по предварительной квалификации «Хулиганство» (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Обстоятельства инцидента и лица, причастные к нему, устанавливаются.
Напомним, 11 июня в центре Одессы тоже устроили криминальную разборку, во время которой обстреляли и подожгли автомобиль известного адвоката.278
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