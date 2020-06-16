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Спорт

Фанаты устроили феерическое прощание с вратарем «ПСЖ» (фото, видео)

22:06 16 июня 2020
Катаржина Кедржинек

29-летняя вратарь женской сборной Польши Катаржина Кедржинек объявила о том, что после семи лет выступлений за французский «ПСЖ» переходит в немецкий «Вольфсбург».

Футболистка попрощалась с фанатами, а те в ответ устроили ей «огненное», в прямом смысле слова, прощание. На улицах Парижа на фоне подсвеченной Эйфелевой башни они вывесили баннеры «Спасибо, Кася» и «Наши сердца навсегда останутся с тобой», а еще жгли файеры и пели песни, прославляя многолетнего голкипера своей команды.

«На мгновение мое сердце раскололось на миллион крошечных кусочков. Каждый из вас навеки останется частью меня. Не могла представить, как много милых и сумасшедших людей окружает меня. Спасибо вам огромное. Навсегда останусь парижанкой», – написала Кедржинек на своей странице в Twitter.

Добавим, что за семь лет выступлений в «ПСЖ» Катаржина провела за французский клуб 119 матчей, дважды став финалисткой Лиги чемпионов (в 2015-м и 2017-м) и один раз Кубка Франции (в 2014-м).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь «ПСЖ» Марцин Булка попал в серьезное ДТП, находясь за рулем дорогущего «Ламборджини».

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