Чемпион Франции по футболу попал в серьезное ДТП на дорогом спорткаре (фото)

Спорт

20-летний польский вратарь «ПСЖ» Марцин Булка, отправившись на родину после досрочного завершения чемпионата Франции, по итогам которого парижане четвертый раз подряд стали чемпионами страны, попал в серьезную аварию. Находясь в ночь на 28 мая за рулем «Ламборджини», стоимость которого в базовой комплектации стартует от 300 тысяч долларов, спортсмен не справился с управлением и врезался в дерево.

Как сообщает страница Footballogue в Twitter, сам игрок в ДТП не пострадал, а вот автомобиль, к слову, взятый им в аренду, судя по всему, ремонту не подлежит.

[#L1Le troisième gardien du PSG, Marcin Bulka (20 ans), a été victime d'un accident de la route la nuit dernière, rapporte @sportpl.



Le jeune polonais s'en est sorti indemne. pic.twitter.com/jgjDaPQPBm — Footballogue (@Footballogue) May 28, 2020

Отметим, что Булка является воспитанником филиала академии каталонской «Барселоны» в Варшаве. В 2016 году проходил просмотр в основном составе «блау-гранас», но в итоге оказался в лондонском «Челси». Летом прошлого года подписал двухлетний контракт с французским «ПСЖ», за который дебютировал 30 августа в выездном матче против «Меца» (2:0). Тот матч так и остался для Марцина единственным в сезоне.

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