Мир

В Иране определились со страной, куда передадут "черные ящики" сбитого самолета МАУ, — Трюдо

«Черные ящики» сбитого украинского самолета «Международных авиалиний Украины», которые, по мнению иранских чиновников, «не содержат ценной для следствия информации», передадут на расшифровку во Францию.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Deutsche Welle.

Процедура передачи, по его словам, состоится в ближайшее время.

«Черные ящики должны быть доставлены во Францию в ближайшее время», — заявил он.

Также Трюдо подтвердил, что задержка отправки была вызвана ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19.

По словам канадского премьера, давление на Иран для получения результатов причин катастрофы и правосудия будет продолжено.

«Мы собираемся и далее будем давить на иранский режим вместе с нашими иностранными партнерами, чтобы получить ответы, добиться правосудия, получить компенсации для семей», — добавил Трюдо.

Напомним, самолет Boeing-737, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), потерпел крушение в окрестностях Тегерана около 4 часов утра 8 января. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 11 января Иран признал, что самолет был «непреднамеренно» сбит ракетой. Ее выпустили так называемые «Стражи исламской революции».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в украинском МИДе заявили о том, что Иран до сих пор не взял на себя международную ответственность за катастрофу. Дипломаты уверены, что Тегеран пытается доказать, что катастрофа произошла из-за человеческой ошибки. В то же время украинские дипломаты уверены, что говорить о причинах крушения самолета можно будет только после завершения расследования.

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