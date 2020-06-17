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Мир

В Иране определились со страной, куда передадут "черные ящики" сбитого самолета МАУ, — Трюдо

1:25 17 июня 2020
Джастин Трюдо

«Черные ящики» сбитого украинского самолета «Международных авиалиний Украины», которые, по мнению иранских чиновников, «не содержат ценной для следствия информации», передадут на расшифровку во Францию.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Deutsche Welle.

Процедура передачи, по его словам, состоится в ближайшее время.

«Черные ящики должны быть доставлены во Францию в ближайшее время», — заявил он.

Также Трюдо подтвердил, что задержка отправки была вызвана ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19.

По словам канадского премьера, давление на Иран для получения результатов причин катастрофы и правосудия будет продолжено.

«Мы собираемся и далее будем давить на иранский режим вместе с нашими иностранными партнерами, чтобы получить ответы, добиться правосудия, получить компенсации для семей», — добавил Трюдо.

Напомним, самолет Boeing-737, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), потерпел крушение в окрестностях Тегерана около 4 часов утра 8 января. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 11 января Иран признал, что самолет был «непреднамеренно» сбит ракетой. Ее выпустили так называемые «Стражи исламской революции».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в украинском МИДе заявили о том, что Иран до сих пор не взял на себя международную ответственность за катастрофу. Дипломаты уверены, что Тегеран пытается доказать, что катастрофа произошла из-за человеческой ошибки. В то же время украинские дипломаты уверены, что говорить о причинах крушения самолета можно будет только после завершения расследования.

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