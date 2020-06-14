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Украина

Пытаются все свалить на "человеческую ошибку": стала известна позиция Ирана по сбитому лайнеру МАУ

23:20 14 июня 2020
Енин Евгений

Отказавшийся передавать Украине «черные ящики» сбитого пассажирского самолета авиакомпании МАУ Иран до сих пор не взял на себя международную ответственность за катастрофу.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, Тегеран пытается доказать, что катастрофа произошла из-за человеческой ошибки.

При этом, по словам заместителя главы МИД, Украина настаивает, что говорить о причинах крушения самолета можно будет только после завершения расследования.

«Мы считаем, что телегу нельзя ставить перед лошадьми и, соответственно, говорить о причине можно будет только после того, как будет полностью завершено как техническое, так и уголовное расследование и будут прояснены абсолютно все обстоятельства указанной трагедии», — заявил Енин.

При этом в украинском МИДе не видят реального продвижения в расследовании причин и обстоятельств катастрофы самолета МАУ.

Напомним, самолет Boeing-737, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), потерпел крушение в окрестностях Тегерана около 4 часов утра 8 января. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 11 января Иран признал, что самолет был «непреднамеренно» сбит ракетой. Ее выпустили так называемые «Стражи исламской революции».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд ранее заявил, что расследование катастрофы украинского самолета Boeing-737 в Иране почти завершено, а «черные ящики» самолета якобы не содержат ценной для следствия информации. При этом в рамках расследования катастрофы украинского самолета «МАУ» Иран задержал шесть человек.

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