- 14.06 23:56 "Филькина грамота": в МИД рассказали о "ценности" выдаваемых Россией на Донбассе паспортов
- 14.06 23:20 Пытаются все свалить на "человеческую ошибку": стала известна позиция Ирана по сбитому лайнеру МАУ
- 14.06 23:09 Адвокат заявил о коронавирусе у фигуранта дела о «взятке для Холодницкого»
- 14.06 22:45 Жара ненадолго отступит: синоптики уточнили прогноз на начало недели
- 14.06 22:35 Во дворе частного дома под Одессой прогремел взрыв: много пострадавших
- 14.06 22:20 Кулеба раскрыл план «наступления» на Россию
- 14.06 21:50 ДТП на Академгородке в Киеве: появились новые детали и фото с места аварии
- 14.06 21:39 В Индии найден мертвым звезда Болливуда Сушант Сингх Раджпут
- 14.06 21:37 В Одессе скончалась член сборной Украины по ультрамарафону Екатерина Катющева
- 14.06 21:26 «Десна» вслед за «Динамо» забила «Александрии» пять мячей: видеообзор матча УПЛ
- 14.06 20:59 Катастрофа Ил-76: в МВД рассказали, как Украина отомстила за погибших десантников
- 14.06 20:31 Частично виновата жара: врач объяснила причины роста заболеваемости COVID-19 в Украине
Пытаются все свалить на "человеческую ошибку": стала известна позиция Ирана по сбитому лайнеру МАУ
Отказавшийся передавать Украине «черные ящики» сбитого пассажирского самолета авиакомпании МАУ Иран до сих пор не взял на себя международную ответственность за катастрофу.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, Тегеран пытается доказать, что катастрофа произошла из-за человеческой ошибки.
При этом, по словам заместителя главы МИД, Украина настаивает, что говорить о причинах крушения самолета можно будет только после завершения расследования.
«Мы считаем, что телегу нельзя ставить перед лошадьми и, соответственно, говорить о причине можно будет только после того, как будет полностью завершено как техническое, так и уголовное расследование и будут прояснены абсолютно все обстоятельства указанной трагедии», — заявил Енин.
При этом в украинском МИДе не видят реального продвижения в расследовании причин и обстоятельств катастрофы самолета МАУ.
Напомним, самолет Boeing-737, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), потерпел крушение в окрестностях Тегерана около 4 часов утра 8 января. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 11 января Иран признал, что самолет был «непреднамеренно» сбит ракетой. Ее выпустили так называемые «Стражи исламской революции».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд ранее заявил, что расследование катастрофы украинского самолета Boeing-737 в Иране почти завершено, а «черные ящики» самолета якобы не содержат ценной для следствия информации. При этом в рамках расследования катастрофы украинского самолета «МАУ» Иран задержал шесть человек.73
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Генерал Назаров: Моя совесть чиста перед памятью бойцов, погибших в сбитом над Луганском Ил-76, и перед Богом
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!