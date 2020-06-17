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Новая трагедия в Фастове: в городе под Киевом нашли убитым молодого человека
В городе Фастов Киевской области, где на прошлой неделе пьяный мужчина устроил резню, в результате которой погибли три человека, произошло новое ЧП: вечером во вторник, 16 июня, на улице обнаружили убитым мужчину.
Об этом заявил в Facebook Андрей Небытов, начальник главного управления Нацполиции в Киевской области.
«В 20:33 на линию „102“ поступил вызов о совершении убийства в городе Фастов. На место сразу выехала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции. Информация подтвердилась», — сказал он.
Убитым является молодой человек 30 лет.
Личность потерпевшего устанавливается, на месте работают следователи и правоохранители,
«Надеюсь, что до утра собранной информации нам будет достаточно, чтобы выйти на след злоумышленников и задержать их», — добавил начальник полиции области.
Полиция придерживается версии об умышленном убийстве
Напомним, что во Львове во время конфликта 22-летний юноша во время конфликта с матерью и теткой нанес им многочисленные колото-резаные раны ножом, вследствие чего они скончались. Причиной ссоры стал отказ женщин дать ему деньги. За жестокое убийство его будут принудительно лечить в психиатрическом медучреждении.
Ранее «ФАКТЫ» писали об инциденте в другом городе под Киевом: в результате драки в Ирпене 21-летний хулиган отрезал ухо своему оппоненту.25
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