Отрезал ухо отдыхающему: под Киевом драка в кафе завершилась диким инцидентом

Происшествия

В городе Ирпень, жители которого якобы обижены на своих соседей из-за админреформы, на днях произошел бессмысленный по своей дикости и жестокости инцидент: в ходе драки в одном из развлекательных заведений 21-летний хулиган отрезал ухо своему оппоненту.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

«Молодчик расправился со своим оппонентом дерзко и цинично — ножом отрезал ему ушную раковину», — указано в сообщении.

Пострадавшему вызвали «скорую», а нападавшего задержали на месте. Правоохранители настаивают на содержании подозреваемого под стражей, следствие продолжается.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Известно, что хулиган уже и так проходит по делу о покушении на умышленное убийство — в залог за свободу подозреваемый по этому делу внес 300 тысяч гривен. Поэтому своей новой выходкой юноша явно не улучшил свое положение.

Напомним, что «классикой» жанра по части вредительства ушей стал случай с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе американцем Майком Тайсоном, который в июне 1997 года в третьем раунда поединке против Эвандера Холифилда отхватил кусок уха оппонента. Впоследствии несдержанность вышла Тайсону боком: он был оштрафован на три миллиона долларов и дисквалифицирован на один год.

Через несколько лет «подвиг» Тайсона пытались повторить коллеги по рингу и даже десантники из Запорожья.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что членовредительством могут закончиться не только «разборки» в заведениях общественного питания, но и… ссора между влюбленными. Так, в Канаде ревнивый жених откусил своей девушек кончик носа и спустил его в унитаз.

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