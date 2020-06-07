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"Семейная" резня на Киевщине: в полиции рассказали подробности массового убийства
Мужчина, который 7 июня в Фастове убил троих человек, уже имел проблемы с законом. Он подозревается в совершении умышленного убийства родной сестры и двух квартирантов.
Кроме того, он нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу.
В полицию о поножовщине в одном из частных домов Фастова сообщили медики, прибывшие на вызов неравнодушного жителя.
Подозреваемого полицейские задержали на месте совершения преступления. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Тела погибших — 31-летней сестры подозреваемого и двоих квартирантов — направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, погибшие люди снимали там жилье.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, в начале мая в Николаеве мужчина убил свою сожительницу. А в Кривом Роге мужчина убил любовницу и съел ее ноги.577
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