В Украине установлены два новых коронавирусных антирекорда

Украина

По состоянию на утро среды, 17 июня, в Украине установлены сразу два коронавирусных антирекорда — за сутки умер 31 пациент, а количество заболевших увеличилось на 758 человек. Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии возросло до 33 234 человек.

«Поставили два антирекорда — по количеству заболевших и умерших за сутки. Не нужно относиться к COVID-19 легкомысленно. Соблюдайте безопасную дистанцию, используйте маски, антисептики… Статистика за последнюю неделю очень печальная», — сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, среди новых заболевших — 43 ребенка и 50 медицинских работников. 175 человек попали в больницы. Больше всего подтвержденных заболеваний за минувшие сутки выявлено в Львовской, Закарпатской, Черновицкой областях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у одного из сотрудников аппарата СНБО обнаружили коронавирусную инфекцию — ведомство переходит на дистанционную форму работы.

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