Курс доллара растет: прогноз на неделю

Деньги

Рост курса иностранных валют продолжается, хотя его темп несколько замедлился. С понедельника, 15 июня, стоимость американской валюты выросла на 1 копейку, а европейской — на 3 копейки. Так, 17 июня НБУ установил официальные курсы на уровне 26,74 грн за доллар и 30,24 грн за евро. Подобная ситуация наблюдается и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,63 грн, купить — по 26,88 грн; евро — сдать по 29,75 грн, купить — по 30,26 грн.

«За неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,5−0,9%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 26,60 грн до 26,74 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время увеличились с 26,65—26,67 грн до 26,80—26,82 грн (+0,6%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках выросли с 26,51—26,73 грн до 26,65 — 26,87 грн (+0,5%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,8%.

В начале недели МВФ опубликовал меморандум с Украиной. Стали известны основные обязательства страны в рамках новой кредитной программы, которые включают в себя следующие требования к украинским властям:

* продолжение борьбы с коррупцией, включая запуск специализированного суда и единой службы финансовых расследований, а также реформа налоговой и таможни;

* сохранение государственной собственности и независимого управления «ПриватБанком»;

* сохранение независимости НБУ;

* корпоративная реформа (по мнению МВФ, украинские государственные предприятия и институты должны быть независимы от давления исполнительной власти, а следовательно, контролироваться независимыми наблюдательными советами);

* адекватное, экономически обоснованное формирование тарифов на жилищно-коммунальные услуги.



В течение ближайшей недели мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться вблизи 27 грн, а наличный доллар в банках — около 26,8—27,0 грн", — прогнозирует Иосуб.

По мнению экспертов, влияние на курс гривни оказывает и ситуация на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

«Курс гривни в среду, 17 июня, держится у отметки 26,85 грн за доллар по цене продажи на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом в стране, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок также переваривает вчерашний аукцион ОВГЗ, на котором привлечено чуть менее 2 млрд гривен, но ставки по коротким облигациям снижены до менее 8%. Давление на гривню оказывает выход с рынка ценных бумаг нерезидентов, и, вероятно, такая ситуация сохранится. Пока на рынке не появятся крупные продавцы, курс национальной валюты будет сползать вниз.

Скорее всего, в ближайшее время гривня будет торговаться в диапазоне 26,7−26,9 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, на аукционах по размещению ОВГЗ 16 июня Минфин привлек в государственный бюджет 1,96 млрд грн. При этом ставки по краткосрочным инструментам достигли рекордно низкого уровня с начала 2020 года. Средневзвешенные ставки доходности по трехмесячным и шестимесячным бумагам снижены на 150 базисных пунктов и составили 7,5% и 8% соответственно.

Стоит отметить, что, по мнению экспертов, финансовая помощь от МВФ может стать сильным толчком для выхода Украины из экономического кризиса и катализатором для прихода иностранных инвестиций. Однако если эти деньги будут направлены не на реформы, а на «проедание», то нашу страну может ожидать дефолт, как это было в Аргентине.

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