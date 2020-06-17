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Украина

Для отказа в подписке на «ФАКТЫ» у сотрудников «Укрпочты» нет оснований. Подписка продолжается и доступна онлайн

11:46 17 июня 2020
газета «ФАКТЫ»

Подписная кампания периодических изданий на второе полугодие в Украине завершается 20 июня. В этом году она была осложнена ограничениями в работе всех сфер и структур государства в связи с коронавирусной пандемией. Большинство процессов удалось перевести в онлайн-режим, а от ряда пришлось отказаться. Из-за необходимости соблюдать карантин многие печатные СМИ перешли в интернет-пространство, а некоторые вынуждены были прекратить свое существование, что внесло сумятицу в подписную кампанию: каталоги подписных изданий то и дело переписывались.

Еженедельник «ФАКТЫ» оказался одним из немногих печатных изданий, который во время карантина регулярно доставлялся подписчикам. Люди с тревогой отнеслись к сообщению редакции о том, что, если ситуация в стране не стабилизируется и ограничительные меры не отменят, то «ФАКТЫ» могут отменить подписку на второе полугодие. Такого поворота событий удалось избежать, несмотря на отсутствие существенных признаков стабилизации. Однако читатели, оформляющие подписку на наш еженедельник на второе полугодие, сообщили редакции о другой проблеме: в некоторых отделениях связи им заявили об отсутствии подписки на «ФАКТЫ»! Подобные тревожные звонки читателей поступили из Киевской, Харьковской, Запорожской областей…

На госпредприятии по распространению периодики «Пресса» причиной такого сбоя на финише подписной кампании считают человеческий фактор. «Возможно, сотрудники отделений связи не получили обновленный каталог изданий Украины или не изучили внесенные в него изменения», — предположила в комментарии «ФАКТАМ» руководитель отдела подписки ГП «Пресса» Татьяна Капшук. По ее словам, для отказа в подписке на еженедельник «ФАКТЫ» у сотрудников отделений «Укрпочты» нет оснований, так как он значится в каталоге. Читатели «ФАКТОВ» еще могут до 20 июня подписаться на издание в отделениях связи. Или же в режиме онлайн на сайте ГП «Пресса» по адресу http://presa.ua/fakty-i-kommentarii-160 707.html.

Также сообщаем нашим читателям, что подписаться на «ФАКТЫ» в любое время и на любой срок можно не только в «Укрпочте» и в ГП «Пресса», но и на сайте «ФАКТЫ» по адресу: https://fakty.ua/subscribenewspaper.

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