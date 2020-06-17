Задержанного на заседании Кабмина Бочковского окончательно восстановили в должности главы ГСЧС

Украина

Сергей Бочковский, которого в 2015 году задержали прямо на заседании Кабинета министров по подозрению в причастности к коррупционным схемам, окончательно восстановлен в должности руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как передает «РБК-Украина», Кассационный административный суд Верховного суда признал законными решения судов предыдущих инстанций о его восстановлении в должности, в том числе и решение Окружного административного суда Киева от 26 апреля 2018 года.

В Верховном суде отметили, что Бочковский был уволен с нарушением процедуры. В частности, речь идет о том, что увольнение последовало после устных обвинений главы МВД Арсена Авакова, а не после служебного расследования.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2018 году суд обязал компенсировать Сергею Бочковскому его зарплату с марта 2015 года. Тогда ему выплатили более полумиллиона гривен.

150

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter