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Задержанного на заседании Кабмина Бочковского окончательно восстановили в должности главы ГСЧС
Сергей Бочковский, которого в 2015 году задержали прямо на заседании Кабинета министров по подозрению в причастности к коррупционным схемам, окончательно восстановлен в должности руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как передает «РБК-Украина», Кассационный административный суд Верховного суда признал законными решения судов предыдущих инстанций о его восстановлении в должности, в том числе и решение Окружного административного суда Киева от 26 апреля 2018 года.
В Верховном суде отметили, что Бочковский был уволен с нарушением процедуры. В частности, речь идет о том, что увольнение последовало после устных обвинений главы МВД Арсена Авакова, а не после служебного расследования.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2018 году суд обязал компенсировать Сергею Бочковскому его зарплату с марта 2015 года. Тогда ему выплатили более полумиллиона гривен.150
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