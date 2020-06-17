Мир

Индия стягивает военные корабли и авиацию на расстояние удара по Китаю

После кровавого столкновения индийских военнослужащих с китайскими военными на границе в Ладакхе в районе долины Галван, Индия начинает стягивать военные корабли и авиацию, включая истребители, на расстояние удара по Китаю. Об этом сообщает издание The Economics Times. Индийское правительство, готовясь к возможному противостоянию, дало разрешение вооруженным силам страны провести чрезвычайные закупки для пополнения своих резервов.

Начальнику штаба обороны генералу Бипину Равату поручено сотрудничать со всеми тремя родами войск (авиация, флот, сухопутные силы), чтобы определять приоритетность их требований.

А военно-морской флот, по информации осведомленного источника издания, выдвигает мощную группировку в район Малаккского пролива — на расстояние возможного удара по Китаю.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем публичном выступлении заявил, что страна готова ответить на провокацию Китая, если это понадобится.

А китайской газете The Global Times, которая считается одним из рупоров Коммунистической партии КНР, вышла редакционная статья, в которой утверждается, что Китай «не хочет войны, но не будет от нее убегать» и «не хочет создавать конфликтов, но и не боится их».

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Индия заявила о 20 убитых индийских военнослужащих в долине Галван.

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