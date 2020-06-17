Потери индийских военных на границе с Китаем возросли до 20 человек

Мир

По меньшей мере 20 индийских военнослужащих погибли в результате столкновения с китайскими военными на границе в Ладакхе в районе долины Галван. Об этом, по сведениям BBC, заявило министерство обороны Индии. Ранее сообщалось о том, что были убиты один офицер и два солдата. Теперь уточняется, что скончались еще 17 человек, которые получили серьезные ранения. Местные СМИ утверждают, что огнестрельное оружие при этом не применялось — солдаты были избиты до смерти камнями и палками.

Министерство иностранных дел Индии обвинило Китай в нарушении договоренностей для деэскалации, достигнутых на прошлой неделе

Агентство ANI сообщало, что жертвами столкновения стали также 43 человека с китайской стороны — не уточняя, сколько из них погибли. Пекин пока не подтверждает эту цифру официально.

Это первая за 45 лет гибель военных на так называемой линии фактического контроля, которая заменяет индийско-китайскую границу в регионе после войны 1962-го года, которая велась между Китаем и Индией. В 1990-х годах стороны договорились о деэскалации в спорном регионе. В начале мая 2020 года произошел ряд стычек между пограничниками, после чего Пекин и Дели начали стягивать на границу тяжелую бронетехнику и подразделения регулярной армии.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», на границе КНДР и Южной Кореи прогремел взрыв.



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