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На грани третьей мировой: трое индийских военнослужащих убиты в столкновении на границе с Китаем
В то время, как усиливается противостояние между КНДР и Южной Кореей, внимание мировой общественности приковано к еще одному серьезному конфликту, который, как опасаются некоторые эксперты, может спровоцировать третью мировую войну.
Индия заявила, что офицер в звании полковника и два солдата индийской армии были убиты в «яростном столкновении» на границе с Китаем в Ладакхе. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что ему неизвестно о каком-либо инциденте на границе с Индией. Однако, по данным News18, стороны уже сели за стол переговоров, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию и попытаться разрядить возникшую напряженность.
В 1962 году между Китаем и Индией разгорелась короткая, но интенсивная война, и с того времени изменившаяся в ее процессе общая граница двух стран не раз становилась ареной столкновений. Из-за территориальных претензий Пекина и Дели друг к другу стороны так и не смогли демаркировать общую границу протяженностью 3448 километров.
Пограничный конфликт между ядерными державами Китаем и Индией обострился в апреле этого года.
В споре двух стран США заняли сторону Индии. Ранее Госсекретарь Майк Помпео осудил поведение Китая в отношении Дели.
8 июня МИД Индии сообщил, что Индия и Китай договорились разрешать споры по поводу границ между ними «мирным путем».65
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