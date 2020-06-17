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«Дело Стерненко — это ловушка для Зеленского», — Виктор Андрусив

15:03 17 июня 2020
Виктор Андрусив

Общественный деятель, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив на своей странице в соцсети прокомментировал так называемое дело Стерненко, отметив, что «пророссийские силы поставили его в центр своей борьбы и используют все возможные инструменты для давления на Зеленского, прокуроров и общество».

«Дело Стерненко должно дестабилизировать ситуацию в стране и заставить Зеленского прибиться к пророссийскому вектору, — написал, в частности, Андрусив. - Это будет происходить следующим образом. Для представителей праворадикальных и национал-демократических сил дело Стерненко — это противодействие русскому миру. Поэтому попытку его посадить они будут расценивать как победу и реванш российских сил. Это мобилизует их, сделает агрессивными, и они перейдут к радикальным действиям. Очевидно, что уже в ближайшее время они попытаются развернуть Майдан и провоцировать власть на дальнейшее противостояние. Это поставит перед выбором не только общество, но и саму власть, которая будет раскалываться по линии за и против в парламенте, Кабмине и даже в самом Офисе президента, где сегодня шаткий баланс интересов. Это все может спровоцировать досрочные выборы в Раду, по факту которых Зеленский будет вынужден выбирать между коалицией с Порошенко или Медведчуком», — написал Андрусив в Facebook (редакция может не разделять мнение автора).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшего руководителя одесского отделения «Правого сектора» Сергея Стерненко обвиняют в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. В Киеве у стен суда, где активисту избирали меру пресечения, прошла акция в его поддержку, на которой правоохранители избили аспиранта исторического факультета Киевского национального университета, ветерана Александра Кирьякова.

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