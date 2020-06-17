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"Обычная схема": зачем "слуги народа" задекларировали миллиард гривен наличными
Миллиард гривен наличными, задекларированный депутатами «Слуги народа», может оказаться схемой по отмыванию нечестно полученных средств. Об этом заявил гендиректор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
По мнению руководителя КИУ, депутаты, возможно, декларируют наличку с прицелом на будущее, чтобы иметь объяснение внезапного обогащения.
«Признаки обычной схемы. Новые лица декларируют огромные суммы наличными, чтобы позже, когда смогут заработать нечестным способом, „наколядовать“, получить коррупционные деньги, чтобы эти деньги уже были легализованы. Это схема легализации», — объяснил Кошель в эфире телеканала «Прямой».
Других причин декларировать столь огромные суммы налички эксперт не видит. «В среднем на одного народного депутата приходится примерно 150 тыс. долларов наличными. Это огромнейшие средства для очень бедной страны», — признает Кошель.
Руководитель КИУ обращает внимание, что депутаты своими декларациями продемонстрировали неуважение к украинской банковской системе. Также в полной мере проявился абсурд ситуации, когда государственные мужи сначала требуют дешевых кредитов, а потом оказываются миллионерами. Кроме того, после обнародования деклараций депутатов странно выглядит требование о социальной помощи парламентариям. «Когда депутат декларирует сверхвысокие доходы, а потом во время кризиса у бедной страны берет деньги на аренду жилья, по моему мнению, это просто недопустимо», — подытожил Кошель.
Напомним, 153 депутата от «Слуги народа» указали в декларации более миллиона гривен наличными. Таким образом, 60% фракции «Слуга народа» — легальные миллионеры. Некоторые парламентарии задекларировали и более крупные суммы сбережений наличными.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»123
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