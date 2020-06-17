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Украина

У Шмыгаля придумали, как вернуть деньги участникам отмененного пробного ВНО

16:27 17 июня 2020
тестирование

В Кабинете министров придумали, как смогут получить назад свои деньги участники отмененного пробного ВНО. Тренировочная сессия внешнего независимого оценивания должна была состояться 15 и 17 июня, но перед выходными было решено, что тестирование пройдет онлайн, а те, кого этот вариант не устроит, должны получить деньги обратно.

На заседании правительства было решено, что за деньгами не придется ехать по месту тестирования. Вернуть средства планируется путем зачисления на карты ПриватБанка.

«Участники пробного ВНО получат сообщение от банка о зачислении средств, если уже есть банковская карточка, или о том, что карта со средствами ждет их в ближайшем отделении ПриватБанка», — говорится в разъяснении.

Напомним, на пробное ВНО зарегистрировались более 362 тысяч участников. За возможность потренироваться перед основной сессией тестирования абитуриенты заплатили суммарно 53 млн гривен.

Что касается основного этапа ВНО, то пока дата и время его проведения остаются в силе. Решение о переносе тестирования или о его отмене не принималось.

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