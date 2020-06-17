Участники массовых акций в центре Киева кулаками выясняли отношения в метро (фото, видео)

Происшествия

В Киеве в метрополитене на станции «Театральная» случилась массовая драка. Видео, опубликованное очевидцами-киевлянами, свидетельствует, что участвовали в потасовке юноши в футболках с символикой «партии Шария». Противостояли им представители проукраинских сил. Сначала в ход пошли древки флагов, затем были применены газовые баллончики.

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После вмешательства патрульной полиции двое человек задержаны. Их отвели в управление полиции в метро для выяснения личностей и дачи объяснений.

Опрошенные пассажиры говорят, что конфликт начался со словесной перепалки, а потом перерос в потасовку на платформе.

Напомним, обе организации проводили 17 июня массовые акции в центре Киева. Сторонники «партии Шария» собрались возле Офиса президента. Туда же пришла и толпа политических оппонентов. Разделял две группы плотный полицейский кордон.

После митинга на Банковой толпа устремилась на улицу Академика Богомольца к Главному управлению МВД. Были использованы баллончики со слезоточивым газом и дымовые шашки, более десяти человек задержаны.

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