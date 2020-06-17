Украина

В Закарпатье антирекорд по числу заболевших коронавирусом, в области возвращают блокпосты

На въезде в Закарпатскую область снова появятся полицейские блокпосты. Это связано с повторной вспышкой коронавирусной инфекции в регионе. За сутки был установлен печальный рекорд — 82 новых инфицированных COVID-19.

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров считает, что жители региона слишком рано расслабились. В области перестали носить маски и соблюдать дистанцию, люди снова празднуют пышные свадьбы, массово посещают храмы. Все это способствует распространению вируса.

Полиция будет дежурить на въезде в область, а также в тех городах, где зарегистрированы новые вспышки инфекции. Рост заболеваемости отмечен в Межгорском, Свалявском и Великоберезнянском районах, а значит именно там будут ограничивать въезд. Прибывающим гражданам нужно будет пройти температурный скрининг и дать ответы на вопросы полицейских.

В регионе решили отдельно проверить еще и общественный транспорт: насколько тщательно там соблюдаются карантинные нормы. Из-за большого количества инфицированных детей решено временно ограничить работу детсадов.

Напомним, в Закарпатской области с начала эпидемии подтвердились 1808 случаев коронавирусной инфекции. Заболели 342 медицинских работников. Заразились 112 детей. Всего по региону зафиксировано четыре летальных случая от COVID-19.

17 июня в Украине были установлены два коронавирусных антирекорда: по количеству заболевших и умерших за сутки.

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