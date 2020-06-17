Происшествия

Родные Дарьи Коневой из Северодонецка, которая обвинила мужа-полицейского в том, что он выбросил ее с балкона, рассказали об угрозах. Угрожают, по их словам, и самой Дарье, и ее родителям. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ЧП в Северодонецке Луганской области произошло в ночь на 9 июня. 27-летняя Дарья Конева чудом осталась жива после падения с балкона четвертого этажа. Женщина попала в больницу с пробитым легким, поломанными ребрами и рукой. Ей сделали несколько операций. Ее сестра Оксана рассказала «ФАКТАМ», что муж уже не раз ее избивал и они несколько раз расставались, но потом возобновляли отношения. ЧП произошло на глазах у их годовалой дочки.

- На Дашу начали давить родители ее мужа, — рассказал «ФАКТАМ» отец пострадавшей Виталий. — Стали требовать, чтобы она отказалась от обвинений. Они пришли к ней не с вопросом, как она себя чувствует, а со словами: «Мы хотим знать, что ждет нашего сына». Даша сказала, что от своих слов не откажется. Те в ответ заявили, чтобы она «ждала контрудар». После этого визита Даша долго плакала, не могла прийти в себя. Ей и так тяжело вспоминать случившееся. Мы с женой стараемся не оставлять ее одну. С нами родители ее мужа тоже пытались поговорить. Его отец сказал: «Подумайте, у них же ребенок. И папа этого ребенка будет уголовником? Вы этого хотите?» Мы отказались с ними разговаривать. Их сын выбросил нашу дочь с балкона! Она не погибла только потому, что сначала упала на козырек над первым этажом, а потом на куст. Это зверство должно быть наказано. Пригрозив Даше «контрударом», они стали заявлять, что дочка сама выбросилась с балкона. Мол, хотела покончить с собой. Даша говорит, что готова пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что это неправда.

В территориальном управлении ГБР в Краматорске, где расследуют это дело, «ФАКТАМ» сообщили, что уголовное производство открыто по статьям «Покушение на убийство» и «Умышленное убийство». Правда, подозрение мужу Дарьи все еще не предъявили, поэтому никакой меры пресечения ему не избирали. Мужчина отказывается от комментариев. Его адвокат Олег Мозалев сообщил «ФАКТАМ», что его подзащитный все обвинения опровергает и называет случившееся попыткой суицида.

- Он говорит, что Дарья сама выпала с балкона. По словам моего подзащитного, она пыталась покончить с собой, — сказал «ФАКТАМ» Олег Мозалев. - Он сказал, что жена и раньше угрожала тем, что выбросится с балкона, говорила, что совершит суицид. У них случались ссоры, но их инициатором, по его словам, была исключительно Дарья. В тот день, 8 июня, они после обеда пошли в кафе. Дочку отдали его родителям. В кафе мой подзащитный, по его словам, выпил полтора литра пива, а его жена почти литр вина (он потом допивал за ней то, что осталось). Затем они забрали у родителей дочь и вернулись домой. Дома был скандал. Он говорит, что скандал начала Дарья. Что она бросалась на него с кулаками, царапалась, била в доме посуду. Ребенок кричал. Потом она пошла в комнату, чтобы успокоить ребенка. Он остался на кухне. И вдруг услышал странный шум, как будто звук падения. Пришел в комнату, а Дарьи там уже не было. Она выбросилась с балкона. Как это произошло, мой подзащитный даже не видел. Поэтому обвинения в покушении на убийство абсолютно безосновательны.

Муж Дарьи Коневой

— Дарья говорит, что муж неоднократно поднимал на нее руку. А сестра Дарьи рассказала, что сама не раз видела на ее теле следы побоев…

- Мой подзащитный говорит, что не бил ее. Да, у них были ссоры, но не более того. В ноябре прошлого года Дарья подавала на алименты. Это было в тот момент, когда они на время расставались. И он, не дожидаясь исполнительного производства, переводил ей на карту половину зарплаты. Соседи тоже характеризуют его как хорошего отца, они не раз видели его с дочкой. А что касается Дарьи, то у моего подзащитного даже сохранились ее недавние сообщения, в которых она нецензурно обзывала новорожденную дочку и говорила, что «ей надоело так жить». По словам ее мужа, такие настроения у нее появились после родов.

Ранее сестра Дарьи Оксана рассказывала «ФАКТАМ», что в тот вечер супруги начали ссориться из-за того, что муж Дарьи хотел еще выпить. «Даша сказала что-то вроде: „Хватит пить“. Напомнила, что и так дала ему последний шанс. Он начал кричать, закатил скандал… В результате он заявил ей: „Если не заткнешься, я тебя из окна выкину!“ Даша, естественно, не поверила. Сказала ему: „Попробуй“. А он взял и сделал это. Даша помнит, как она летела вниз…» — рассказала Оксана.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком случае в Запорожье, где ревнивый мужчина сжег заживо свою невесту. Он облил 22-летнюю Настю Ковалеву бензином и поджег. Сейчас дело слушается в суде. А в начале июня 2020 года муж сжег жену в Кременчуге Полтавской области.

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