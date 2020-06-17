Раде официально предложили утвердить Шкарлета главой Минобразования: что известно о кандидате

Украина

Новым министром образования и науки предлагается назначить Сергея Шкарлета, нынешнего ректора Черниговского национального технологического университета. В Раду внесено постановление о назначении Шкарлета министром. Инициатором указан Кабмин, а проголосовать депутаты могут уже завтра, 18 июня.

Сергею Шкарлету 47 лет, он закончил Киевский политехнический институт по специальности «инженер-математик». Второе — на этот раз экономическое — образование Шкарлет получил в финансово-экономическом институте при Черниговском технологическом институте (с 1999 года — университет). В родной «Черниговской политехнике» Шкарлет прошел путь от ассистента до доцента кафедры, а в 2010 году возглавил вуз и стал известен как самый молодой в Украине ректор.

В политику Шкарлет пошел в 2010 году, когда решил баллотироваться в депутаты облсовета. Тогда он заявлял в интервью, что с 2004 года поддерживает Виктора Януковича и Партию регионов. В 2015 году ректор попытался снова пройти в облсовет, но неудачно.

В декларации Шкарлет указал, что у него нет недвижимости, живет он в черниговской квартире супруги. В семье есть три автомобиля: Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero Wagon и Ford Kuga Titanium. Основным доходом кандидата в министры была зарплата ректора (509 тыс. грн за год). При этом Шкарлет задекларировал наличные в сумме 70 тысяч гривен и 30 тысяч долларов.

Напомним, должность министра образования вакантна с марта. Временно министерство возглавляет Любомира Мандзий. 6 июня президент Зеленский рассказывал, что у него есть три кандидата на должность министра.

Фото gorod.cn.ua

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