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Наука и технологии

Curiosity сфотографировал Землю и Венеру с Марса: опубликовано фото

2:39 18 июня 2020
Марсоход Кьюриосити

В преддверии эпохи «колонизации Марса», о которой не устает напоминать Илон Маск, все большее внимание общественности приковано к деятельности марсохода Curiosity.

Неделю назад ученые NASA поставили перед ним задачу сфотографировать Землю и Венеру с поверхности Марса.

Для этого ровер направил на небо свою систему из двух камер под названием Mastcam примерно через час после захода Солнца и сделал снимок Земли, а затем — Венеры.

Уже на Земле команда, обслуживающая марсоход, соединила две фотографии, чтобы сделать панораму.

Внизу нового панорамного изображения можно увидеть Башню Бьютт — небольшой холм, который Curiosity преодолел в конце прошлого месяца.

«Полученный результат лишний раз напоминает нам, что Curiosity находится очень далеко от дома», — считают в NASA.

Обе планеты на объединенном снимке едва различимы, представляя собой крошечные блики на небе, которое трудно назвать ночным. Однако астрономы поясняют, что так бывает не всегда.

«Когда было получено это изображение Венеры, на небе не было видно даже самых ярких звезд», — рассказал Марк Леммон, участник миссии Curiosity.

В это время года в атмосфере Марса находится значительное количество пыли. Эта пыль отражает солнечный свет, делая небо особенно ярким, а значит, звезды становятся едва различимыми.

Для контраста участники миссии напомнили о фотографии 2014 года, когда Mastcam на намного более темном небе разглядел не только Землю, но и Луну.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что другой марсоход под названием по прозвищу Mole («Крот») провел на Красной планете уникальную операцию по освобождению из плена, которую ученые шутливо назвали «дал себе ковшом по «башке».

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