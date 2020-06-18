Происшествия

В Ужгороде получил продолжение скандал с избиением задержанной девушки в полицейском участке. Сотрудница полиции, которую готовятся привлечь к ответу за применение силы, оказалась родственницей пострадавшей Валерии. За то, чтобы «забыть» о произошедшем в отделении, избитой девушке предлагали деньги.

Девушка утверждает, что о родстве напомнила еще в участке, когда подвергалась избиениям. Полицейская на это не отреагировала. Позднее, когда стало понятно, что пострадавшая будет добиваться справедливости, сотрудница полиции попыталась надавить на все те же родственные связи. Об этом сообщает Obozrevatel.

Валерия говорит, что ей предлагали взять у полицейской 5 тысяч гривен «откупных» и забыть о произошедшем. Не согласилась пострадавшая и на вариант с выборочным правосудием: чтобы за побои к ответственности привлекли не полицейскую, а ее напарника или местных жителей.

«Говорила, что я могу написать жалобу на ребят, которые меня оскорбляли. На ее напарника. Но только не на нее. И даже предлагала деньги — 5 тысяч. Но я не согласилась», — рассказала пострадавшая.

В полиции Закарпатья объявлено служебное расследование. Делом о превышении полномочий сотрудницей полиции будет заниматься Государственное бюро расследований.

Напомним, к случаям применения силы полицией особое внимание после инцидента с полицейскими в Кагарлыке. После того, как случай с изнасилованием задержанной получил огласку, оказалось, что все происходившее в отделении — это не исключение, а системная практика.

333

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter