- 08:37 Ветеранов отправили на самоизоляцию перед встречей с Путиным на параде в Москве, — Bloomberg
- 08:06 Предлагали деньги: скандал с избиением девушки в отделении полиции в Закарпатье получил продолжение
- 07:50 Роналду в день рождения сына проиграл с «Ювентусом» финал Кубка Италии
- 07:39 Похороны отца Порошенко перенесли из-за суда
- 07:17 Дожди с грозами не отступят: синоптик предупредила о погоде в ближайшие дни
- 06:49 Страдает оборонка: в МИД рассказали, почему у Путина добиваются отмены санкций
- 05:55 В Комитете Рады поддержали законопроект Зеленского о референдуме
- 05:35 Готовьте деньги: в МОН рассказали, сколько будет стоить год обучения в вузах
- 04:55 Лидирует Пекин: в Китае за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом
- 04:22 Выборы в масках: в ООН избрали председателя Генассамблеи и новых участников Совбеза
- 03:37 Курс на Азов: в США одобрили продажу Украине патрульных катеров на 600 млн долларов
- 02:59 Заражение COVID-19: ученые рассказали о важных мерах предосторожности в общем туалете
Предлагали деньги: скандал с избиением девушки в отделении полиции в Закарпатье получил продолжение
В Ужгороде получил продолжение скандал с избиением задержанной девушки в полицейском участке. Сотрудница полиции, которую готовятся привлечь к ответу за применение силы, оказалась родственницей пострадавшей Валерии. За то, чтобы «забыть» о произошедшем в отделении, избитой девушке предлагали деньги.
Девушка утверждает, что о родстве напомнила еще в участке, когда подвергалась избиениям. Полицейская на это не отреагировала. Позднее, когда стало понятно, что пострадавшая будет добиваться справедливости, сотрудница полиции попыталась надавить на все те же родственные связи. Об этом сообщает Obozrevatel.
Валерия говорит, что ей предлагали взять у полицейской 5 тысяч гривен «откупных» и забыть о произошедшем. Не согласилась пострадавшая и на вариант с выборочным правосудием: чтобы за побои к ответственности привлекли не полицейскую, а ее напарника или местных жителей.
«Говорила, что я могу написать жалобу на ребят, которые меня оскорбляли. На ее напарника. Но только не на нее. И даже предлагала деньги — 5 тысяч. Но я не согласилась», — рассказала пострадавшая.
В полиции Закарпатья объявлено служебное расследование. Делом о превышении полномочий сотрудницей полиции будет заниматься Государственное бюро расследований.
Напомним, к случаям применения силы полицией особое внимание после инцидента с полицейскими в Кагарлыке. После того, как случай с изнасилованием задержанной получил огласку, оказалось, что все происходившее в отделении — это не исключение, а системная практика.333
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!