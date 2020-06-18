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Ветеранов отправили на самоизоляцию перед встречей с Путиным на параде в Москве, — Bloomberg
В Москве, где на 24 июня назначен парад на Красной площади, пытаются максимально обезопасить президента Владимира Путина. Ветеранов, приглашенных на парад, заставили две недели сидеть на карантине.
Как сообщает агентство Bloomberg, на параде планировалось посадить на трибуне рядом с Путиным около 80 ветеранов. Все эти пожилые люди сейчас вывезены на базу отдыха за пределами Москвы, чтобы там отбывать 14-дневную обсервацию.
Спецотбор и карантин для ветеранов — это лишь одна из немногих мер, призванных минимизировать риск заражения Путина коронавирусом. Ранее в официальной президентской резиденции в Ново-Огарево появился дезинфицирующий тоннель, и все входящие обязаны проходить санобработку.
Кроме того, Путин еще с апреля перешел на удаленный режим работы, а с визитерами не здоровается за руку.
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