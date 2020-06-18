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ВСУ уничтожили военный грузовик оккупантов на Донбассе: в сеть яркое попало видео
Известный волонтер Роман Доник, ранее выложивший видео уничтожения минометного расчета боевиков, обстреливавшего позиции ВСУ, рассказал еще об одной успешной операции украинских военных.
«Помните, недавно было видео, на котором огонь бойцов Холодного яра уничтожил два миномета российских боевиков? В районе Фрунзе за Бахмуткой. Боекомплект тогда остался целым. Боевики решили его забрать. Их ждали. Это горит „КАМАЗ“, который российские наемники отправили забирать БК», — пишет волонтер в Twitter, где он выложил кадры уничтожения техники боевиков. Дата проведения операции не уточняется.
Помните недавно было видео на котором огонь с холодного яра уничтожил два миномета российских боевиков? В районе Фрунзе за Бахмуткой. Боекомплект тогда остался целым. Боевики решили его забрать. Их ждали. Это горит камаз который российские наёмники отправили забирать БК pic.twitter.com/e4ZOa3xgSL— Роман Донік (@donikroman) June 18, 2020
В комментариях к этому посту он выложил и видео уничтожения минометных точек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео уничтожения бойцами 24 ОМБр имени короля Даниила склада боевиков, которые сосредоточили большое количество боеприпасов на одной из своих позиций.261
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