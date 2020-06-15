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Украина

Адекватный ответ: в сети показали видео ликвидации склада боеприпасов боевиков

16:20 15 июня 2020
ВСУ ликвидировали склад боевиков

Бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила уничтожили склад боевиков, которые сосредоточили большое количество боеприпасов на одной из своих позиций. Ранее в сеть выложили видео ликвидации позиции боевиков в «зеленке».

«Несмотря на значительные потери, которые противник несет в зоне ответственности 24 ОМБр имени короля Даниила, он продолжает осуществлять обстрелы наших позиций. Королевские пехотинцы обнаружили место сосредоточения боеприпасов на одной из позиций, которые оккупанты свозили туда в течение нескольких суток. Благодаря умелым и скоординированным действиям военнослужащих бригады данный склад удалось полностью уничтожить точечным ударом дежурных огневых средств», — сообщили в бригаде и добавили: «Приглашаем посмотреть, как выглядит адекватный ответ по вражеским позициям, о которых вы так часто читаете в сводках операции Объединенных сил».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе бойцы ВСУ ликвидировали восьмерых и ранили, как минимум, еще восьмерых боевиков.

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