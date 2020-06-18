Знаменитый вратарь «МанСити» Эдерсон едва не убил одноклубника: жуткое видео

Спорт

Центральный поединок 29-го тура чемпионата Англии, возобновившегося после пандемии коронавируса, между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» (3:0) едва не завершился трагедией.

В одном из игровых эпизодов во втором тайме вратарь хозяев поля Эдерсон неумышленно «вырубил» своего одноклубника Эрика Гарсию. 19-летний испанский защитник бежал к своим воротам и боролся за мяч с соперником, а на перехват на большой скорости выскочил голкипер. После жуткого столкновения Гарсия остался остался лежать на газоне.

К моменту выхода на поле врачей футболист потерял сознание, его унесли на носилках в кислородной маске.

Сообщается, что вскоре Гарсия, потерявший во время столкновения зуб, пришел в себя, но от греха подальше был доставлен в больницу для полного обследования.

Отметим, что команды доигрывали матч в формате 10 на 10, ведь ранее у «Арсенала» был удален Давид Луис, а у «Сити» не осталось замен (Александр Зинченко всю встречу провел на скамейке запасных). Из-за инцидента на поле рефери добавил ко второму тайму целых 11 минут.

Победа позволила команде Хосепа Гвардиолы закрепиться на втором месте в АПЛ (22 очка отставания от без пяти минут чемпиона «Ливерпуля» и семь пунктов преимущества над идущим третьим «Лестером»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голкипер «Галатасарая» Фернандо Муслера получил двойной перелом ноги после столкновения с соперником.

Фото Getty Images, News Group Newspapers Ltd

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