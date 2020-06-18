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Оснований для отставки нет: Шмыгаль отреагировал на отказ нардепов поддержать программу правительства
Премьер-министр Денис Шмыгаль абсолютно спокойно относится к тому, что Рада повторно провалила программу его правительства. Руководитель Кабмина не видит причин для своей отставки.
«Ничего страшного не произошло. Для правительства вообще нет никаких изменений… Оснований для отставки правительства не вижу», — заявил премьер. Шмыгаль объявил, что его Кабмин будет работать по неутвержденному плану.
Что касается иммунитета для правительства, который бы появился при утверждении программы КМУ, то Шмыгаль поспешил объявить, что такая защита ему ни к чему. «Мы не гнались за иммунитетом, нам он не нужен», — заявил он.
Напомним, 4 июня Рада не поддержала программу Кабмина. 18 июня документ снова внесли в парламент и снова не нашли голосов в поддержку. Одобрили программу 207 из необходимых 226 депутатов.91
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